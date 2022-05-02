Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ile görüştü, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

Pehlivan, buradan Jandarma Bölge Komutanlığına geçti.

Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur tarafından karşılanan Pehlivan, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"ni kutladı, güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman tarafından karşılandı

Vali Pehlivan, polislerin bayramını kutladı, onlara görevlerinde üstün başarı diledi.

Pehlivan daha sonra Uludere ve Sanayi güvenlik noktalarını ziyaret etti, buradaki polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, TSO Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.