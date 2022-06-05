Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti - Haberler

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Vali Osman Bilgin, Namazdağı Üs Bölgesini ziyaret etti

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak Valisi Osman Bilgin, 1950 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, 1950 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Namaz Dağı Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Ali Yıldız tarafından karşılanan Bilgin, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra nöbet tutan askerleri ziyaret eden Bilgin, onlara başarı diledi.

Bilgin, gazetecilere, Şırnak'ın artık ev sahipliği yaptığı etkinliklerle anıldığını belirterek, bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

"Önümüzdeki ay inşallah Cudi Dağı Sefine bölgesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız." diyen Bilgin, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Bilgin, Cudi Dağı ile ilgili çalışmalara değinerek, burada çok yönlü bir merkez yapacaklarını bildirdi.

Gemi şeklinde bir proje hazırlayacaklarını dile getiren Bilgin, "Projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Sosyal alanları, ibadet noktalarıyla insanlığın yeniden doğuşunu, yeniden bir araya gelişini hep birlikte yaşayacağız." dedi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

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