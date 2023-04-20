Şırnak Valisi Osman Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, sevgi ve kardeşlik duygularının güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek seviyeye ulaştığı ramazan ayını geride bıraktıklarını ve bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, dayanışma, kucaklama, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde milletle kenetlenmenin yaşandığı özel günler olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham ediyor, Ramazan Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve bütün İslam dünyasına huzur, refah ve selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."