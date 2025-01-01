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Şırnak Valisi Ekici, Güvenlik Ekiplerinin Yeni Yılını Kutladı

Şırnak Valisi Ekici, Güvenlik Ekiplerinin Yeni Yılını Kutladı
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Şırnak Valisi Birol Ekici, yeni yıla ilişkin kutlamalarda bulunarak, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Uygulama noktalarında görev yapan ekiplere ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yeni yıl tebrikleri iletildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile şehir girişi ile Şırnak-Cizre ve Şırnak-Uludere kara yolundaki uygulama noktaları ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Ekici, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Ekici, personelle sohbet etti, 112 sembollü pasta kesti.

Vali Ekici, 2024 yılının birtakım sıkıntılarla geçtiğini, 2025 yılının ise çok güzel işlere vesile olacağına inandığını dile getirerek, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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