Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Asya ülkesinde sıkıyönetim ilan edildi

 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı
Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı

Şırnak Valisi Ekici, engellilerle bir araya geldi

Şırnak Valisi Ekici, engellilerle bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engellilerle buluştu.

Şırnak Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engellilerle buluştu.

Vali Ekici, Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, devletin engellilerin hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Valilik makamında bir engelli arkadaşıyla çalıştıklarını ifade eden Ekici, "Evinden çıkmakta zorluk yaşayan engelli kardeşlerimiz var. Bu durumda sorun yaşayan kardeşlerimiz lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızla birlikte onları dışarı çıkaralım. Biz burada kamu gücünü kullanıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde engellilere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Belediye olarak göreve geldikleri günden itibaren engellilere kolaylıklar sağladıklarını anlatan Yarka, "Engellilerin gerek sportif faaliyetlerde gerekse sosyal kültür birimimiz tarafından her türlü ihtiyaçları karşılanıyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ise kent genelinde yaklaşık 15 bin engelli olduğunu, 6 bin 555 vatandaşa da evde bakım hizmeti verdiklerini bildirdi.

Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu dile getiren Kaya, "Sadece 3 Aralık günü değil, her gün engelliler bizim yüreğimizdedir." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Emine Dilce, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, engelliler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
img

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor
img

Kayıp çocuk, canlı yayında bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.