Üye Girişi
Haberler

Şırnak Valisi Birol Ekici Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Şırnak Valisi Birol Ekici Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek, kentteki başarılı projeler üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Bulut'un çocuklar için açtığı yeni parkın açılışına katıldı.

Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Ekici, kentte başarılı çalışmalar yaptıklarını belirterek Şırnak'ta da görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Bulut ise Vali Ekici'ye görevinde başarı diledi.

Çocuk parkı törenle açıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.

Bulut, Pınar Mahallesi'nde ki çocuk parkında, ihtiyaç duyulan her mahallede çocuk parkı açacaklarını söyledi.

Çocuklara yönelik yapılan yatırımları önemsediklerini belirten Bulut, "Bu yüzden birçok planlamamızda, çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Mutlu ve keyifli zaman geçirsinler, sosyalleşsinler, en önemlisi de, asıl sahibi oldukları bu parkı ve çevrelerini koruyarak, büyüklerine örnek olsunlar." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut, çocuklarla birlikte parkın açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Şırnak Valiliği Yerel Haberler Derya Bulut Birol Ekici Politika Şırnak Güncel Yaşam Çocuk

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Eylül Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler! MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler! KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });