Şırnak Valisi Birol Ekici, AA Şırnak Bürosu'nu Ziyaret Etti
Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı Şırnak Bürosu'nu ziyaret ederek, AA'nın haberlerini takip ettiklerini ve Türkiye'nin tanıtımındaki katkılarından bahsetti.
Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı (AA) Şırnak Bürosu'nu ziyaret etti.
Vali Ekici, ziyarette AA'nın haberlerini yakından takip ettiklerini söyledi.
AA'ya çalışmalarında başarı dileyen Ekici, Türkiye'nin dünyadaki tanıtımında AA'nın büyük katkılarının olduğunu kaydetti.
Şırnak Temsilcisi Ekrem Payan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ekici'ye AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, Valilik Basın Müdürü Cihat Birlik de yer aldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel