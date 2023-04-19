Şırnak Valisi Bilgin, 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil'in Mağara köyünde yaşayan Ezidilerin Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

Vali Bilgin, beraberinde İdil Kaymakamı Refik Özsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve il özel idare yetkilileri ile Mağara köyüne geldi.

Burada yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bilgin, köye yerleşmek için gelen ve evlerini onaran vatandaşlarla görüştü.

Ezidilerin bayramını kutlayan Bilgin, köyde yapılması planlana çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Nusrettin Genç, uzun yıllar sonra köylerinde bayramı karşılamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Genç, Vali Bilgin'in bayram kutlaması ziyaretinde bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.