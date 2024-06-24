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Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu Esendemir'in taziyesine katıldı

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Güçlükonak'ın Fındık beldesinde dün görev dönüşü trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şehit güvenlik korucusu Cumali Esendemir'in taziyesine katıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Güçlükonak'ın Fındık beldesinde dün görev dönüşü trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şehit güvenlik korucusu Cumali Esendemir'in taziyesine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Akçay Komando Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Atan ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Güçlükonak ilçesine geldi, esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra Vali Atay ve beraberindekiler, dün görev dönüşü trafik kazasında şehit düşen Cumali Esendemir'in Fındık beldesindeki Seyidali Fındiki Taziye Evi'nde kurulan taziyesine katıldı.

Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi, dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Korucusu Cevdet Atay Güçlükonak trafik Politika Güncel Haberler

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