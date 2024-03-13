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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şehit Polis Memuru Fırat Der İçin Başsağlığı Diledi

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Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi. Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat Der'in İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu belirtti. Atay, şehit polis memuruna Allah'tan rahmet dilerken, ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

Atay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, görevli olduğu araç ile İdil ilçemizde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."???????

Kaynak: AA / Güncel

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