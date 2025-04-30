3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Şırnak Valiliğinden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Şırnak Valiliğinden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezinin güney ve güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer fırtına olması beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.