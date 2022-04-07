Şırnak Valiliği vatandaşları toz taşınımına karşı uyardı - Haberler

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Şırnak Valiliği vatandaşları toz taşınımına karşı uyardı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak Valiliği vatandaşları toz taşınımına karşı uyardı

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığı belirtildi.

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH ve benzeri ve kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu kaydedilen açıklamada, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Şırnak Valiliği, Güncel, Haberler

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