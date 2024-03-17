Şırnak Valiliği Sağanak ve Sele Karşı Uyardı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için oluşabilecek sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil'de sağanak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.