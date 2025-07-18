Şırnak Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı

Şırnak Valiliğince, yarın kent genelinde beklenen sıcak havaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın kent genelinde hava sıcaklığının 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının 19-25 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arası açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.