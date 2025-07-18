Şırnak Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı

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Şırnak Valiliği, yarın kent genelinde beklenen mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmamaları gerektiği ifade edildi.

Şırnak Valiliğince, yarın kent genelinde beklenen sıcak havaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın kent genelinde hava sıcaklığının 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının 19-25 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arası açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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