Şırnak Valiliği'nden Sıcak Hava Uyarısı

Şırnak Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sıcak havaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın kent genelinde hava sıcaklığının 6 ile 9 derece mevsim normallerinin üstünde seyredeceğinin beklendiği bildirildi.

Kent genelinde 24-29 Haziran arasında beklenen en yüksek sıcaklığın 37 dereceye olacağı ifade edilen açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.