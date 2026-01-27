Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere dayanarak yarın yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı olacağını açıkladı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve çığ riski gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde ise çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
