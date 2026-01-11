Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı


Şırnak Valiliği, yarın kent genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için uyarıda bulundu. Çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
