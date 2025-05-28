Şırnak Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Şırnak Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
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Şırnak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava koşullarının çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent merkezinin güney yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer fırtına olması beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Kuvvetli rüzgar, çatı uçması, toz savrulması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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