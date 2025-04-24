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Şırnak Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Şırnak Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
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Şırnak Valiliği, kent genelinde ve iki ilçede beklenen kuvvetli rüzgar için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Şırnak Valiliği, yarın kent geneli ve 2 ilçede beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ve çevresinde güneybatı yönünden rüzgar ve fırtına, yer yer yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına olması beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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