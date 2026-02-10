Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Şırnak Valiliği, kentin doğusundaki ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar ve doğal afetlere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kentin doğusundaki Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve heyelan ile don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
