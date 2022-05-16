Şırnak Valiliği'nden cesetleri bulunan 2 kuzen için 'PKK iç hesaplaşması' açıklaması - Haberler

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, 3 Mayıs'ta park halindeki kamyonette silahla vurulmuş cesetleri bulunan Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40) olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından kuzenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İdil'de toprağa verildi.