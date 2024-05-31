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Şırnak Üniversitesi yeni açılacak 3 bölüme ilk kez öğrenci alacak

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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yeni eğitim öğretim döneminde 3 bölüme ilk kez öğrenci alacaklarını bildirdi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yeni eğitim öğretim döneminde 3 bölüme ilk kez öğrenci alacaklarını bildirdi.

Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ı öğrenci ve sağlık kenti haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yeni nesil bir üniversite olduklarını ifade eden Alkış, 6 fakülte ve 7 yüksekokulda yaklaşık 6 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin çok güzel bir kampüste sosyal imkanlarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Alkış, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni bölümler eklemeye karar verdik. Yeni dönemde 3 bölüme ilk kez öğrenci alacağız. Hemşirelik bölümüne 40, işletme bölümüne 20, turizm ve işletmecilik için de 30 öğrenci alacağız. Özellikle hemşirelik bizim için geleceğe yatırım olan bir bölüm. Bu programların açılmasında büyük katkıları olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Daha sonra da petrol mühendisliği, sondaj teknolojileri gibi programları açmayı planlıyoruz. Malum artık şehrimiz bir petrol şehri oldu. Bu açılacak bölümlerin üniversitemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük laboratuvarlarından birine sahip olduklarını ifade eden Rektör Alkış, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere hemşirelik başta olmak üzere yeni açtıkları bölümleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Rektör Şırnak Güncel Haberler

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