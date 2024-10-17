Şırnak Üniversitesi'nde 'Ustalara Saygı' Resim Sergisi Düzenlendi

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından "Ustalara Saygı" isimli resim sergisi düzenlendi.

Bölümün salonunda düzenlenen sergide, 35 öğrencinin yaptığı resimler beğeniye sunuldu.

Serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen Yücelen, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak açtıkları her sergide katılımın daha da arttığını belirterek, bu sergi için de güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Sergide müzik bölümü öğrencileri tarafından da müzik dinletisi sunuldu.