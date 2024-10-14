Şırnak Üniversitesi'nde Hemşirelik Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

ŞIRNAK Üniversitesi'nde bu yıl ilk kez öğrenci alımı yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencileri için, 'Beyaz önlük giyme töreni' düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi'nde 2024-2025 yılında 43 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün öğrencileri için, 'Beyaz önlük giyme töreni' düzenlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) Şırnak Şubesi'nin destekleriyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda düzenlenen törene Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve öğretim görevlileri tarafından öğrencilere önlükleri giydirildi. Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra program sona erdi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,