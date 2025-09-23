Şırnak Üniversitesi'nde 'Filistin ve Gazze' Temalı İlk Ders

Şırnak Üniversitesi'nde (ŞÜ) 2025-2026 Akademik Yılı'nın ilk dersi "Filistin ve Gazze" temalı olarak verildi.

Üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen derse katılan Rektör Prof. Dr. Abdurrahman Alkış, "Filistin ve Gazze" temalı dersi anlattı.

Alkış, Filistin'de insanlık dışı bir zulmün yaşandığını, bunun Müslüman halkının vicdanında derin yaralar açtığını söyledi.

Dünyadaki halkların çoğunun Filistin'den yana tavır sergilediğini belirten Alkış, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da, İspanya'da İsrail karşıtı ve Filistin destekli gösteriler yapılıyor. Savaş açısından bakıldığında İsrail galip Filistin mağlup görünüyor ama ahlaki açısından Filistin'in bariz üstünlüğü ortada. Asıl teröristin kim olduğunu tüm dünya gördü çünkü kimin bebekleri, çocukları, yaşlıları gaddarca, vahşice öldürdüğü ortaya çıktı."

İsrail'in Filistin'e saldırılarında insanlık için bazı derslerin çıktığını anlatan Alkış, "Bize düşün bazı görevler var biz işin dua boyutunu hiçbir zaman unutmayacağız çünkü dua müminin silahıdır. Bir de boykot kısmı var bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Boykotu daha da çeşitlendirelim, fazlalaştıralım." ifadelerini kullandı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, akademik personel ve öğrenciler katıldı.