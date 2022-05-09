Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi - Haberler

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Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak Üniversitesi'nde dekan yardımcısına FETÖ incelemesi

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında, bazı basın yayın organlarında çıkan 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Ekin hakkında bazı basın yayın organlarında dile getirilen 'FETÖ ile bağlantılı olduğu' iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı duyuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Mühendislik Fakültesi, Güncel, Haberler

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