Şırnak Üniversitesi'nde 1133 öğrenci mezuniyet töreniyle mezun oldu

Şırnak Üniversitesi'nde (ŞÜ) eğitimlerini tamamlayan 1133 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki futbol sahasında düzenlenen programda, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler tören geçişi yaptı.

Geçiş töreninde öğrenciler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını açtıkları pankartlarla protesto etti.

Öğrencilerin açtığı pankartlarda, "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocukların ölmediği özgür Gazze'nin sesi ol"," Şırnak'tan Gazze'ye mezunlardan bin selam", "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınfta kaldı" ifadeleri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite birincisi Sibel Eriş, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Alkış, "Sevgili öğrencilerimiz bugün itibarıyla eğitim-öğretim süreçlerinizden birini daha tamamlıyorsunuz. Mezun olmanız hasebiyle şimdilik bu kurumdan ayrılıyorsunuz. Şunu kesinlikle bilmelisiniz ki üniversite olarak her zaman size yardımcı olmaya hazırız. Her türlü rehberlik, yardım ve dayanışma konusunda imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanınızda olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.

Programda ayrıca mezun olan bir öğrenci kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Katılımcılar "evet" diyen çifti alkışladı.

Mezuniyet marşının okunmasının ardından öğrenciler, keplerini havaya attı.

Törene Vali Vekili Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.