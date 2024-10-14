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Şırnak Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerine Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Şırnak Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerine Önlük Giyme Töreni Düzenlendi
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Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri için yapılan önlük giyme töreninde rektör, hemşireliğin önemini vurguladı ve öğrencilere başarı diledi. İlk kez öğrenci alan bölüm, sağlık alanına önemli katkılar sağlayacak.

Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Ebu'l İz El-Cezeri Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kutsal bir meslek olan hemşireliğin fedakarlık ve özveri gerektirdiğini söyledi.

Hemşireliğin hayat kurtaran bir meslek olduğunu vurgulayan Alkış, "Çok güzel ve özel bir meslek seçmişsiniz. Zor ama kutsal bir meslek. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Turan da bölüme bu yıl ilk kez öğrenci aldıklarını belirterek, 43 öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

Turan, "Alanda 5 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fiziksel anlamda da 3 derslik ve 1 amfimiz tahsis edilmiştir. 150 metrelik bir alanda hemşirelik laboratuvarımız mevcuttur." dedi.

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ise açılan bölümün üniversite ve sağlık alt yapısı için önemli bir adım olduğunu belirtti. Anmal, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, bu giyeceğiniz üniformalar yalnızca bir kıyafet değil, aynı zamanda bu onurlu mesleği seçtiğinizin ve sağlık alanında önemli bir görev üstleneceğinizin de sembolüdür. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan hemşireliği seçerek insanlığa hizmet etme yolundaki tercihinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu seçiminizde sizlere öncülük eden değerli aileleriniz ve hocalarınıza da teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından 43 öğrenci beyaz önlük giydi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Memur-Sen İl Başkan Abdullah Çatı, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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