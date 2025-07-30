Şırnak Üniversitesi Aday Öğrencilere Tanıtım Faaliyetleri Düzenliyor

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, öğrenci adaylarına üniversitenin tanıtımı için açılan standı gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite tarafından kent merkezi ile Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde tanıtım stantlarının kurulduğu belirtildi.

Stantlarda görev yapan akademik ve idari personelin aday öğrencilere üniversitenin bölümleri, kontenjanları, burs olanakları, barınma imkanları ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi sunduğu ifade edilen açıklamada, üniversitenin bölge gençliğini üniversiteyle tanıştırmak ve doğru yönlendirilmelerini sağlamak için tanıtım faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rektörü Prof. Dr. Alkış'ın kent merkezinde kurulan standı ziyaret ederek, görevli akademisyenler ile stantta bilgilendirilen öğrenci ve aileleriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkış, stant görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, aday öğrencilerin doğru tercihler yapmasında tanıtım faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.