Şırnak Üniversitesi 420 Öğrencisini Mezun Etti

Şırnak Üniversitesi 420 Öğrencisini Mezun Etti
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Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 420 öğrenci diploma aldı. Törende konuşan yetkililer, gençlerin eğitimle ülkenin geleceğine katkı sağlamak için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladılar.

Şırnak Üniversitesinde (ŞÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde 420 öğrenci diplomasını aldı.

Üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, mezun olan öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversiteden birincilikle mezun olan Mihriban Söylemez, konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, ülkenin kalkınmasında gençlerin üstleneceği rolün önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Dünyanın gelişmekte olan ilk 10 ülkesi arasındayız. Sizler de aldığınız bu eğitimlerle hem kendinize hem ülkemize katkı sağlayacaksınız. Günümüzde artık iletişim özellikle de pozitif iletişim çok önemli. Kendi alanınızda kendinizi sürekli geliştirin, yeniliklere açık olun. Şırnak şu anda petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Rektörümüz hem şehrin hem de üniversitemizin gelişmesi için her şeyi yapıyor. Sizler de gideceğiniz yerlerde üniversitemizin bir neferi olarak bizi temsil edeceksiniz. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah hepiniz hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Yaşamınızda size umut dolu yarınlar diliyorum."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Yarka, gençlerin bu kentin, ülkenin, dünyanın geleceğine yön vereceklerini ifade ederek, "Unutmayın ki mezuniyet bir kapıysa, arkasında yüzlerce başka kapı daha var ve o kapıları açacak olan sizsiniz. Cesaretiniz, dürüstlüğünüz, çalışkanlığınız hep örnek olsun. Hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle mezun olan tüm öğrencilerimize yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise öğrencilerin 4 yıl süren yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını, onların hem mesleki hem de bireysel gelişim açısından önemli bir eşiği geride bıraktığını belirtti.

Alkış, "Artık anne ve babalarınız ile toplumumuz sizlerden kıymetli vazifeler, başarılı projeler bekleyecektir. Sizler artık bu üniversitenin birer mezunu ve temsilcisisiniz. Aldığınız bilgi ve değerlerle ülkemizin geleceğine yön verecek bireyler olacağınıza inancımız tamdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.

Mezuniyet marşının okunmasıyla öğrenciler, keplerini havaya fırlattı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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