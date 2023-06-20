Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı davası devam ediyor

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldürdükleri iddiasıyla 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı, tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans sistemiyle katılırken, taraf avukatlarından bazıları salonda hazır bulundu.

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldürdükleri iddiasıyla 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı, tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans sistemiyle katılırken, taraf avukatlarından bazıları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıklardan Ay'ın avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığını bildirdi.

Önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatan başkan, taraflara son savunmaları için söz verdi.

Angı ailesinin avukatı, savcılığın önceki celsede sanıkların cezalandırılmasına yönelik talebine katıldıklarını belirterek mahkemenin ceza indirimi uygulamadan sanıklara en üst sınırdan ceza vermesini istedi.

Tutuklu sanık Sarı da eski savunmaları tekrarladığını belirterek, "Olay günü İbrahim'in yanında gitmemin nedeni para alma amaçlıydı. Olayın cinayete dönüşeceğini bilmiyordum. Aniden gerçekleşti, şok içerisinde polisi arayamadım. Suçu kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Ay da avukatı huzurunda esasa ilişkin savunma yapmak istediğini belirtti.

Avukat beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Ay'ın avukatının mazeretini kabul ederek duruşmayı karar için 15 Eylül'e erteledi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

İhbar üzerine 23 Mart 2022'de Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alana giden polisler bir kişinin cesedine ulaşmış, vücuduna 6 kurşun isabet eden kişinin Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Angı olduğu belirlenmişti.

Aile bireylerinin ifadesi doğrultusunda Angı'nın bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı almak için Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler, cep telefonu ve internet kayıtları incelenen Angı'nın, olaydan önce ikinci el araba satışı yapılan bir siteye sahte ilan veren İbrahim Ay ile görüştüğünü saptamıştı.

Cinayetle irtibatı bulunduğu iddiasıyla İbrahim Ay, Recep Sarı, Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. gözaltına alınmış, Ay ve Sarı emniyetteki ifadelerinde cinayeti işlediklerini kabul etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ay ve Sarı hakkında, "suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "birden fazla kişiyle yağma", "silahla kişiyi hürriyetinde yoksun kılma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından da 18 yıldan 39'ar yıla kadar, sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. hakkında ise "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.