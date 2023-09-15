Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı cinayeti davasında karar açıklandı

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'nın öldürüldüğü iddiasıyla tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklardan İbrahim Ay ve Recep Sarı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldürdükleri iddiasıyla ikisi tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Ay ve Recep Sarı ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatarak sanıklara savunma yapmaları için söz verdi.

Olay günü tek amacının maktulü dolandırmak olduğunu ileri süren Ay, "Öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım olmadı. Ailem, eşim ve çocuklarım perişan durumda, çok pişmanım beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Sarı, Ay'ın kendisine dolandırıcılık işi olduğunu söylediği, paraya ihtiyacı olduğu için teklifi kabul etmek zorunda kaldığını savundu.

Yaşananlardan pişman olduğunu söyleyen Sarı, şunları söyledi:

"İbrahim bana dolandırıcılık yapacağını söylemişti. Birini öldüreceğini hiç düşünmedim. Terminalden kendisini karşıladık, hesabından kendi hesabımıza para aktaracaktık. Olaydan sonra şoka girdim, yanımda ilk kez biri öldürülmüştü. Olay yerinden kaçmak istedim, başaramadım. Sonra eve gittim. Pişmanım beraatimi istiyorum."

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ay ve Sarı'yı, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5'er yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" suçundan 6'şar yıl, "yağmaya teşebbüs" suçundan 8'er yıl ve "hırsızlık" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, tutuksuz sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

İhbar üzerine 23 Mart 2022'de Gölbaşı ilçesi Dikilitaş Göleti yakınındaki sazlık alana giden polisler bir kişinin cesedine ulaşmış, vücuduna 6 kurşun isabet eden kişinin Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Angı olduğu belirlenmişti.

Aile bireylerinin ifadesi doğrultusunda Angı'nın bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı almak için Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler, cep telefonu ve internet kayıtları incelenen Angı'nın, olaydan önce ikinci el araba satışı yapılan bir siteye sahte ilan veren İbrahim Ay ile görüştüğünü saptamıştı.

Cinayetle irtibatı bulunduğu iddiasıyla İbrahim Ay, Recep Sarı, Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. gözaltına alınmış, Ay ve Sarı emniyetteki ifadelerinde cinayeti işlediklerini kabul etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ay ve Sarı hakkında, "suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "birden fazla kişiyle yağma", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından da 18 yıldan 39'ar yıla kadar, sanıklar Kemal Can O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C. hakkında ise "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.