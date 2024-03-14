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Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için tören düzenlendi.

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için tören düzenlendi.

Şehit Der'in Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak Devlet Hastanesi morgundan ambulansla törenin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edildi.

Daha sonra şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi Denizli'ye uğurlandı.

Törene, Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, şehidin annesi Serpil Der, babası Casim Der, kız kardeşi Duygu Kutluca, kurum temsilcileri ve polis memurları katıldı.

Şırnak'ta dün meydana gelen trafik kazasında, polis memurları Fırat Der ve İlker Duran şehit olmuş, Oğulcan Kayhan yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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