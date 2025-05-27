Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Şırnak'taki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, yaralı 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Şırnak'taki trafik kazasında 1 kişi daha yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Şırnak-Cizre kara yolunda 24 Mayıs'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ceylan Aytaş (27), tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yaralı 2 kişinin Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, 24 Mayıs'ta Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Azime Aytaş (64) ile kızları Nesrin (26) ve Sibel Aytaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Ceylan Aytaş Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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