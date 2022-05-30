Şırnak'taki terör operasyonlarında 7 gözaltı - Haberler

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Deaş'a yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mayıs'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Deaş'a yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5'i PKK/KCK, 1'i FETÖ/PDY ve 1'i DEAŞ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. 1 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.