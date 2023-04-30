Şırnak'taki askeri araç kazasında, iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel