Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı - Haberler

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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Mayıs'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 49 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 fişek, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Habur Sınır Kapısı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Mayıs Güncel Haberler

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