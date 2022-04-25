Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 148 gözaltı - Haberler

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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 148 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 148 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 148 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 148 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 148 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 bin 840 paket kaçak sigara, 4 bin 457 litre kaçak akaryakıt, 281 kilo kaçak çay, 310 puro, 106 kilo nargile tütünü, 100 paket nargile kömürü, 28 paket elektronik sigara tütünü, 7 cep telefonu, 59 çift ayakkabı, 45 güneş gözlüğü, 172 inşaat malzemesi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 obje ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.  


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Nisan, Güncel, Haberler

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