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Şırnak'ta Zorunlu Kış Lastiği Denetimi

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde ticari araçları denetledi ve kış lastiği takmayan araçlara ceza uygulandı.

Şırnak'ta zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ticari araçları denetledi.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan ticari araçlara 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak. 1 Ocak 2024 itibarıyla, kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı güncellenecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ticari araçları denetledi. Denetleme sırasında araç şoförlerine kış lastiğinin önemi anlatılarak broşür dağıtıldı. Yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında trafik ekipleri 46 ticari aracı denetledi. 1 araca 2 bin 568 lira ceza kesti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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