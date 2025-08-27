Şırnak'ta Yolcuya Çarpan Otomobilin Sürücüsü Gözaltında

Güncelleme:
Şırnak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan Hasan K., hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hasan K., ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, öğleden sonra Şırnak-Cizre kara yolunun 7'nci kilometresinde, araç muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Hasan K., yaya olarak karşıya geçmek isterken Mikail Ö. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sürücü Mikail Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

