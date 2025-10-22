Şırnak'ta yolcu midibüsü ile cip kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ŞIRNAK'ta yolcu midibüsü ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İdil-Cizre karayolunun Jandarma Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 CBZ 785 plakalı cip ile 72 EK 972 plakalı yolcu midibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Cipte sıkışan sürücü, İdil Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek, diğer yaralılarla birlikte ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,