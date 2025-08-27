Şırnak'ta Yol Çatışması: Araç Çarpması Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan K, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Mikail Ö. idaresindeki 34 BHY 210 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu Araç Muayene İstasyonu kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Hasan K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Hasan K, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
