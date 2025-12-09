Haberler

Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor. Tipi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sürücüleri etkiliyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle aralıksız çalışma yürütüyor.

İlçeye bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı belirtildi. Günlerdir süren yağışla birlikte hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede tipi ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan bazı bölgelerde yağışla birlikte küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Karayoluna düşen toprak ve kaya parçaları ekiplerce temizlenerek yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
