Şırnak-Hakkari Kara Yolunun Bir Bölümü Kapandı

Güncelleme:
Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde süren yağış nedeniyle toplamda 22 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca, yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir kısmı da trafiğe kapatıldı.

1) 22 KÖY YOLU İLE ŞIRNAK-HAKKARİ KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ KAPANDI

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde süren yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ana arterlerde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde İl Özel İdaresi, il ve ilçe merkezlerinde ise belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezde 4, Uludere ilçesinde 7, Beytüşşebap ilçesinde de 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Şırnak- Hakkari kara yolunun 42-58'inci kilometreleri arasındaki Orta Köy mevkisi, yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 18.30'da araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
