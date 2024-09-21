Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: İki Kadın Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Yıldırım Düşmesi: İki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta köylüler hayvanları için yem hazırlarken yıldırım düşmesi sonucu iki kadın hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ta hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde meydana geldi. Hayvanları için kışlık yem hazırlayan köylülerin bulunduğu bölgeye, yıldırım düştü. Olayda Lale Erdoğan, Leyla Erdoğan, Selim A., Azize E., Emin B., Selahaddin B. ve Ebubekir B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lale Erdoğan ile Leyla Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/Şırnak,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şırnak

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı

Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });