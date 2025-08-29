Şırnak'ta Yık Yap Projesi ile Modern Okullar İnşa Ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca "Yık Yap Projesi" kapsamında Şırnak'ta eski okulların yerine yenileri inşa ediliyor.

Bakanlığın onayıyla Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yık Yap Projesi" kapsamında kent merkezine bağlı 7, ilçelerden Cizre'de 4, İdil'de 2, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak'ta birer okul olmak üzere toplam 276 derslikli 16 eski okul hakkında yıkım kararı alındı.

Proje çerçevesinde okulların tamamının yıkımı gerçekleştirildi, ihalesi sonuçlanan 8 okulun yapımı sürüyor, diğer okulların yapımına da ihale süreçlerinin ardından gelecek ay başlanacak.

Çalışma sayesinde daha modern ve donanımlı okullar inşa ediliyor.

"Şırnak değişim dönüşüm sürecinde ülkemize çok büyük katkılar sağlayacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AA muhabirine, kent genelinde 16 okulun "Yık Yap Projesi" kapsamında 2025 yatırım programına alındığını, 8'inin yapımına başlandığını söyledi.

Bu okullardan 2'sinin hayırseverler tarafından inşa edileceğini anlatan Çandıroğlu, "Bu hizmetleri tamamladığımızda Şırnak merkezde ikili eğitimden kurtulup tamamıyla normal eğitime geçeceğiz. Sayın Valimizin de destekleriyle tekli eğitime kısa sürede geçmiş olacağız. Şırnak genelinde eğitimde kaliteyi artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin eski ve yorgun yapıların yıkılarak yerine modern okulları inşa etmeyi amaçladığını belirten Çandıroğlu, bu konuda Bakanlığın, Valiliğin ve belediyenin desteklerinin çok önemli olduğunu, hep birlikte hareket edildiğinde güzel çalışmaların ortaya çıktığını dile getirdi.

Kentin son yıllarda değişimin dönüşümün her alanda anlam bulduğu illerden biri olduğunu ifade eden Çandıroğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında da bu değişim dönüşüm yatırımlar, yenilenen okullar ve projelerle ortaya çıkıyor. Bütün bu çalışmaların temel hedefi ülkemize gelecekte gerçek manada hizmet edecek mühendislerin, doktorların, öğretmenlerin, iş insanlarının yetişeceği okullar inşa etmek. İnşallah Şırnak, bu değişim dönüşüm sürecinde de ülkemize çok büyük katkılar sağlayacak."

"Okulun açılmasını dört gözle bekliyorum"

Veli Cuma Onur Birlik de 2 çocuğunun okuduğu ortaokul binasının yıkımının yapıldığını, yerine inşa edilen yeni okulun yapımının sürdüğünü söyledi.

Yeni okulun modern olduğunu dile getiren Birlik, "Mahalle sakini olarak okulun her aşamasını takip ettim. Okulu gezme imkanım oldu, gerçekten her aşaması düşünülmüş ve masraftan kaçınılmamış. Şırnak'ın böyle okullara ihtiyacı var." dedi.

Öğrencilerden Zamira Payan ise eski okulunun yerine modern bir okul yapıldığını anlatarak, gezdiği yeni okulun çok güzel olduğunu kaydetti.

Payan, "Kütüphane odası, spor salonu ve sınıfları çok güzel. Okulun açılmasını dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.