Şırnak'ta Yeşil Sol Parti mitinginin ardından çıkan olaylara ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Nisan'daki Yeşil Sol Parti mitinginin ardından çıkan ve 2 polisin yaralandığı olaylara ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi ilçesinde 24 Nisan'da Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen mitingin ardından çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve taş atarak 2 polisin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 7'si gözaltına alındı, ikisinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.