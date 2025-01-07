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Şırnak'ta Yaralı Puhular Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ta Yaralı Puhular Tedavi Altına Alındı
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Silopi ilçe kırsalı ve kent merkezinde yaralı bulunan iki puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Kuşlar, tedavi sonrası doğaya salınacak.

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 puhu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Silopi ilçe kırsalı ve kent merkezinde yaralı ve bitkin halde 2 puhu bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

???????Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan 2 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Puhular buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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