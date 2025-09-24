Şırnak'ta Yaralı Kuşlar ve Sincap Tedavi Edilerek Doğaya Salınacak

Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan farklı türden 3 kuş ile sincap tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak merkez ve Cizre ilçesi kırsalında farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde güvercin, peçeli baykuş, bayağı kerkenez ve sincap bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

DKMP ekiplerince teslim alınan kuşlar ve sincap, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

Kuşlar ve sincap, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.