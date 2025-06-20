Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı

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Şırnak'ta doğaya geri dönen kerkenez ve ev kırlangıcı, tedavi süreçlerinin ardından doğal ortamlarına teslim edildi.

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Silopi ilçe kırsalı ile kent merkezinde yaralı ve bitkin halde bulunan iki kuş müdürlüğe teslim edildi.

Tedavileri tamamlanan kerkenez ile ev kırlangıcı, daha sonra ekiplerce doğal ortamlarına bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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